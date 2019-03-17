Порошенко сходить з розуму — експерт

Так почав свій пост, розміщений близько години тому в ФБ, політичний та економічний експерт Андрій Головачов.

Відомо, що якщо Бог хоче покарати людину, він позбавляє його розуму.

Після відвідування Порошенко Луцька вже немає сумніву , що Бог покарав нашого Президента.

Якщо не вважати штатну масовку, яку Петро Олексійович завжди возить з собою, і переодягнених УДОшников (Управління державної охорони України ), то добровільно на зустріч з Порошенком зазвичай приходять в основному знедолені діди й баби.

Так от для «розігріву» цих виборців Порошенко запросив рок – гурту Плач Єремії.

Цинічні політтехнологи Порошенко виймають з нього останні гроші і весело ведуть його на плаху.

Взагалі, дивлячись на істеричні, на межі божевілля (що йому колють?) виступу Порошенка, є побоювання, що в останні два тижні, що залишилися до виборів, Петро Олексійович просто… зійде з розуму.

Головачов андрій розмістив в цьому пості дві такі фотографії: