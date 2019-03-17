На зустрічі Порошенка з народом поліція впіймала чоловіка з телескопічною палицею і титушку

Співробітники поліції не зафіксували грубих порушень порядку під час зустрічі президента України Петра Порошенка з виборцями в Києві, де титушки побили протестувальників.

Про це повідомляє Головне управління поліції Києва.

При цьому під час перевірки у чоловіка вилучили телескопічну палицю. Його доставили в управління поліції, розпочато кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Також під час словесної перепалки невідомий влаштував бійку і намагався вирвати плакат, з яким активіст прийшов на акцію.

Чоловіка доставили в управління поліції, де на нього складуть адміністративні матеріали за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).