Повінь – зміна системи

Menu
Close

За три місяці до трагічної смерті журналіст Секунов шукав допомоги, щоб записатися на прийом до лікарів

17.03.2019

За кілька місяців до трагічної смерті журналіст видання «Фокус», редактор стрічки новин Святослав Секунов шукав допомоги, щоб записатися на прийом до різних лікарів. На його пост від 30 січня у Facebook звернув увагу його колега Андрій Манчук.

«Тут має бути тег в підтримку Супрун…», — прокоментував Манчук, прикріпивши пост Секунова, в якому журналіст цікавився у друзів про те, розібрався чи хтось із них, «як онлайн записуватися на прийом до різних лікарів після укладення договору з сімейним лікарем».

За словами ще одного колеги — Євгенія Гордейчика, у Секунова були проблеми з печінкою і виразка. Після того, як температура підскочила до 40,5, йому стало зовсім погано.

«Викликали швидку. Швидка не захотіла забирати його в лікарню, вкололи щось і сунули мамі папірець – мовляв, підпишіть що ми приїхали і зробили укол. Мама підписала. Потім з’ясувалося, що це була відмова від госпіталізації», — розповів Гордейчик.

Коли журналіста забрали в лікарню (на наступний день після виклику медиків «швидкої»), він був уже без свідомості. Його помістили до реанімації з підозрою на внутрішню кровотечу. Але навіть не зробили УЗД – у столичній лікарні не було лікаря узд. Через пару годин після госпіталізації Святослав помер від внутрішньої кровотечі.

Фото: facebook.com/andriy.manchuk

У коментарях користувачі аналізують трагедію. Деякі смерті Секунова вбачають провину лікаря «швидкої». Інші пишуть про жалюгідний стан медицини в Україні: «А що робиться в 100 км від Києва, взагалі жесть!…», — написала Ганна Носова.

Читайте також:   У Львівській області в ДТП постраждали шість чоловік
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *