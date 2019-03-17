Ні торгу, ні підкилимних домовленостей по Криму не буде, — Порошенко

Для України, української влади і конкретно президента немає більш важливого завдання, ніж забезпечити відновлення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності. Про це глава держави сказав в інтерв’ю телеканалу «Україна». Нагадаємо, економісти впливового видання підрахували гігантські збитки Росії від «кримських санкцій».

За його словами, ні на торги, на підкилимні домовленості Україна ніколи не піде.

«Крим буде повернуто Україні. Ми зробимо все можливе, щоб це було зроблено якомога швидше, відразу ж після президентських виборів. Тому що ви чули неодноразові заяви Путіна, що до президентських виборів це робитися не буде, тому що він дуже сподівається, що буде обраний хто-небудь, крім Порошенка для того, щоб нова українська влада приповзла на колінах і подарувала йому Крим. Моя позиція — не дочекаються. Ми звільнимо Крим», —підкреслив Петро Порошенко.

Він зазначив, що саме для цього Україна в даний час нарощує військову міць, зміцнює міжнародну солідарність і забезпечує економічне зростання.

Також Порошенко зізнався, що не виключає, що після виборів буде продемонстровано прогрес у миротворчому контингенту ООН на Донбасі.

Окремо глава держави подякував Меджліс кримськотатарського народу, підкресливши, що пишається його боротьбою за звільнення Криму.

«Разом іи точно переможемо», — висловив він впевненість.