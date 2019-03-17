У НАБУ пояснили роль «таємного агента» Шевченка

«Таємний агент» НАБУ Євген Шевченко брав участь у проведенні негласних слідчих дій по справах про заволодіння газом та засобами «Укрзалізниці» компаніями братів Дубневичів на добровільній основі.

Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

За даними відомства, в 2015-2017 роках екс-перший заступник начальника філії «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Укрзалізниця», який був помічником нардепа — голови Комітету ВР з питань транспорту, спільно з ним організувала корупційну схему.

«Помічник нардепа (в листуванні зазначається як «Едік»), шукав шляхи, як «домовитися» з НАБУ, коли факти зловживань стали вивчати детективи. У 2016 р. «Едік» дізнався, що його знайомий співробітник СБУ (у листуванні «Діма М») дружить з бізнесменом Андрієм Кугою (в листуванні «RAN), який підтримує дружні стосунки з особою, що має певні зв’язки з НАБУ (в листуванні — «Женя Шевченка»)», — повідомили в НАБУ.

Детективи НАБУ отримали дозволу Апеляційного суду Києва на проведення негласних слідчих дій, до участі в яких залучили Євгена Шевченка на добровільній основі. Слідчі дії тривали з листопада по квітень 2016 2017 року. За цей час у Євгена було дві зустрічі з «Едиком», які були задокументовані, а запису долучені до матеріалів кримінального провадження.

«Едік» прагнув до закриття всіх кримінальних проваджень, де фігурує «Корпорація «КРТ» (кінцевий бенефіціар — народний депутат). «Ціна питання» — 0,5-1 млн доларів за закриття кримінальних проваджень за «УЗ», 2-2,5 млн доларів за закриття кримінальних проваджень за фактом розкрадання газу на двох ТЕЦ», — заявили в НАБУ.

«Інформація, отримана на зустрічах Шевченка з «Едиком» під час проведення санкціонованих негласних слідчих дій стала елементом доказової бази для ряду кримінальних проваджень НАБУ, матеріали стали основою для підготовки подання про зняття депутатської недоторканності з глави Комітету ВР з питань транспорту. Зараз САП усуває недоліки у поданих для повторного направлення в ГПУ», — повідомили в НАБУ.

Під час зустрічей Євгенія та «Едіка» встановлено його ставлення до ТОВ «Корпорації КРТ», ТЗОВ «Арго», ТОВ «Експозиція», ТОВ «Еврооснова-СМ», які були задіяні у злочинних схемах, а також до одного з підприємств із ознаками фіктивності — ТОВ «Лембуд», на який виводилася частина коштів, отриманих злочинним шляхом.

Крім «Едіка» до кримінальної відповідальності загалом притягнуто сім чоловік — керівництво заводу по виробництву стрілочної продукції, засновника-директора фіктивної компанії-переможця торгів ТОВ «Арго», директора компанії-посередника ТОВ «Корпорація КРТ».

«За фактом відомостей, отриманих від НАБУ в квітні 2018 р. Антимонопольний комітет почав власне розслідування і встановив факт змови в діях ТОВ «Експозиція» і «Еврооснова-СМ». За підсумками розслідування у січні 2019 р. АМКУ оштрафувало ТОВ «Експозиція» на 12,91 млн грн, а «Еврооснова-СМ» — на 980 тис. грн», — заявили в НАБУ.