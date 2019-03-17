У Рівному 21-річна жінка зарізала місячну доньку – поліція

17 березня у Рівному 21-річна жінка вбила свою маленьку дочку, повідомила прес-служба обласного управління Національної поліції.

Повідомлення про подію надійшло близько 17.00 від лікарів швидкої допомоги.

Поліцейські з’ясували, що смерть настала внаслідок ножового поранення шиї, яке мати завдала дитині, вік якого один місяць, говориться в повідомленні.

За попередньою інформацією, жінка перебуває на психіатричному обліку. Вона приїхала до Рівного із Запоріжжя отримувати вищу освіту. Закінчивши вуз, жила в квартирі 26-річного цивільного чоловіка та його матері, розповіли в прес-службі.