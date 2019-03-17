У Держдумі зажадали від школярів «захищати батьківщину»

Користувачі мережі засудили ініціативу повернути в школи Росії початкову військову підготовку (НЧП).

З такою пропозицією під час зустрічі членів ради федерації з міністром освіти РФ Ольгою Васильєвої виступив сенатор від Кіровської області Віктор Бондарєв.

«Чому прибрали НВП зі школи? Ви розумієте, що пацифіст не буде захищати ніколи батьківщину? Віршами або пензликом ніхто ніколи її не захищав і не захистить? Тим більше в наших умовах, коли навколо таке коїться», — цитує чиновника.

«Зрозумійте, це треба вводити зараз. В армії термін служби скоротили до одного року завдяки пацифістам. Дитина боїться автомата. Дитина не знає, що таке граната, як її кидати. Хіба це нормальне явище?» — обурився росіянин.

Росіяни розкритикували пропозицію Бондарєва, заявивши, що в освіті РФ є багато інших, більш важливих проблем.

«Він страждає від… надлишку інтелекту», «Звичайно, навіщо дитині знати вірші і вміти малювати, коли є «калаш», «Що за діти пішли. Поїде імператор в Манеж, а вони навіть метнути гранату не зможуть», «Це точно 2019-й?» «Краще б мовчав», «Ось саме він перший і хоче війни. Розуму палата», — пишуть в коментарях до новини в соцмережах.