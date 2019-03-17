Повінь – зміна системи

Menu
Close

НАБУ притягнуло до відповідальності 15 учасників оборудок Дубневичів

17.03.2019

НАБУ притягнуло до відповідальності 15 осіб за результатами розслідування оборудок Дубневичів.

У двох кримінальних провадженнях детективи НАБУ «притягнули до відповідальності 15 осіб. Загальна сума збитків через корупцію, викриту детективами Бюро під час цих розслідувань, становить 1,5 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Перша справа, яку розслідували слідчі НАБУ, стосується фактом заволодіння 300 млн куб. м газу.

«У першому випадку до кримінальної відповідальності притягуються службові особи та неформальні куратори ТОВ «Енергія-Новий Розділ» і ТОВ «Енергія-Новояворівськ», бенефіціарами яких є два народні депутати (один з них – голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту). Досудове розслідування у цій справі завершено, матеріали відкріті стороні захисту для ознайомлення, після чого її скерують до суду. Встановлена сума збитків – 1,4 млрд грн. У цьому провадженні накладено арешт на дві ТЕЦ, які фактично належать народним депутатам та використовувались для вчинення злочину їхніми підлеглими. ТЕЦ передані в управління АРМА» – зазначено у повідолменні.

В іншому кримінальному провадженні за фактами заволодіння коштами «Укрзалізниці» справу стосовно двох осіб скеровано до суду. Зокрема «до кримінальної відповідальності притягнули за причетність до заволодіння понад 93 млн грн керівництво заводу з виробництва стрілочної продукції, засновника-директора фіктивної компанії-переможця торгів (ТОВ «Арго»), директора компанії-посередника (ТОВ «Корпорація КРТ») – загалом семеро осіб.

Нагадаємо, у січні цього року НАБУ затримало у Львові чотирьох посадових осіб ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія» за підозрою в заволодінні понад 300 млн м3 природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн.

Кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є народні депутати від БПП брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

Підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ в 2013-2015 роках купували природний газ у НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергії населенню. Для такої категорії споживачів «Нафтогаз» продає газ дешевше, ніж для комерційних споживачів.

Читайте також:   Павло Гречковський повинен сісти на сім років, - Михайло Бейлін

Однак підприємства купили понад 300 млн м3 газу за пільговою ціною, не плануючи використовувати його для потреб населення, считают слідчі.

НКРЕКП підтвердила, що «Енергія-Новоярівськ» використала не за призначенням 28,6 млн м3 природного газу у 2014 році і 47,3 млн м3 — у 2015 році. А «Енергія-Новий Розділ» — 52,3 млн м3 в 2014 році і 53,9 млн м3 у 2015 році.

У серпні цього року Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ тимчасово перейшлидо Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманих від корупційних та інших злочинів.

Додамо, НАБУ також розглядає справу щодо відомостей у деклараціях про доходи Ярослава і Богдана Дубневичів.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *