НАБУ притягнуло до відповідальності 15 учасників оборудок Дубневичів

НАБУ притягнуло до відповідальності 15 осіб за результатами розслідування оборудок Дубневичів.

У двох кримінальних провадженнях детективи НАБУ «притягнули до відповідальності 15 осіб. Загальна сума збитків через корупцію, викриту детективами Бюро під час цих розслідувань, становить 1,5 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Перша справа, яку розслідували слідчі НАБУ, стосується фактом заволодіння 300 млн куб. м газу.

«У першому випадку до кримінальної відповідальності притягуються службові особи та неформальні куратори ТОВ «Енергія-Новий Розділ» і ТОВ «Енергія-Новояворівськ», бенефіціарами яких є два народні депутати (один з них – голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту). Досудове розслідування у цій справі завершено, матеріали відкріті стороні захисту для ознайомлення, після чого її скерують до суду. Встановлена сума збитків – 1,4 млрд грн. У цьому провадженні накладено арешт на дві ТЕЦ, які фактично належать народним депутатам та використовувались для вчинення злочину їхніми підлеглими. ТЕЦ передані в управління АРМА» – зазначено у повідолменні.

В іншому кримінальному провадженні за фактами заволодіння коштами «Укрзалізниці» справу стосовно двох осіб скеровано до суду. Зокрема «до кримінальної відповідальності притягнули за причетність до заволодіння понад 93 млн грн керівництво заводу з виробництва стрілочної продукції, засновника-директора фіктивної компанії-переможця торгів (ТОВ «Арго»), директора компанії-посередника (ТОВ «Корпорація КРТ») – загалом семеро осіб.

Нагадаємо, у січні цього року НАБУ затримало у Львові чотирьох посадових осіб ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія» за підозрою в заволодінні понад 300 млн м3 природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн.

Кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є народні депутати від БПП брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

Підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ в 2013-2015 роках купували природний газ у НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергії населенню. Для такої категорії споживачів «Нафтогаз» продає газ дешевше, ніж для комерційних споживачів.

Однак підприємства купили понад 300 млн м3 газу за пільговою ціною, не плануючи використовувати його для потреб населення, считают слідчі.

НКРЕКП підтвердила, що «Енергія-Новоярівськ» використала не за призначенням 28,6 млн м3 природного газу у 2014 році і 47,3 млн м3 — у 2015 році. А «Енергія-Новий Розділ» — 52,3 млн м3 в 2014 році і 53,9 млн м3 у 2015 році.

У серпні цього року Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ тимчасово перейшлидо Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманих від корупційних та інших злочинів.

Додамо, НАБУ також розглядає справу щодо відомостей у деклараціях про доходи Ярослава і Богдана Дубневичів.