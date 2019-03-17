Сьогодні в Київ приїжджав гастролюючий «Антимайдан» Петра Порошенка

Нічого іншого пострадянський олігарх, вихований на партійного (КПРС) «етики» і злодійських понять, зробити не може.

Він все вирішує за гроші, або за дуже великі гроші (рідко, тому що жаднюка), і переконаний, що Майдан 2013-2014 відбувся завдяки йому, бо він його теж фінансував. Він думає, що ті копійки, які, скриплячи серце, він відірвав від своєї жирної дупи на бутерброди і чай, змушували нас ночувати на барикадах, битися з «Беркутом», піз@ить титушек, стояти до останнього, і їхати на війну. Як би не так…

Він, як і Янукович, думає, що зібрані по команді бюджетники і найняті спортсмени зроблять потрібну картинку і допоможуть йому виграти вибори. Він сподівається, що поліцейські кордони зупинять гнів і лють, коли вони дозріють і вихлюпуються на вулиці українських міст. Він вірить, що якщо Антимайдан вже приїхав, то Майдану не буде… Але ж нічого ще навіть не почалося…

Всі диктаторські режими безславно загинули в історичній ретроспективі. Рано чи пізно, але брехня завжди програє правді. Просто тому, що правда простіше. Правда позбавляє від непотрібних ілюзій. Решту ми зробимо самі.