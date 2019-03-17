Порошенко: Я впевнений у своїй перемозі на виборах і це буде чесна перемога

Майбутні вибори в Україні пройдуть за європейськими стандартами.

Про це заявив глава держави Петро Порошенко на зустрічі з виборцями «Ми йдемо своїм шляхом» на Михайлівській площі в центрі Києва в неділю, 17 березня.

«Перемога незмінно буде за нами, і це буде чесна перемога», — сказав Порошенко.

За словами глави держави, майбутні вибори будуть «повністю відповідати європейським стандартам виборчої кампанії».

Раніше повідомлялося, що сьогодні в центрі Києва, на Михайлівській площі, президент Петро Порошенко провів зустріч з виборцями. На площу прийшло кілька тисяч людей