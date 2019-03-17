США, ЄС і їх союзники не збираються визнавати «російське бачення» глобального світу

Що показали п’ять посткрымских років? Що в гонці під назвою «стратегічне терпіння» (кремлівський, між іншим, термін) перемагає Захід – при всіх супутніх проблемах і відступи. США, ЄС і їх союзники не збираються визнавати «російське (тобто кримінальне) бачення» глобального світу, адже в Кремлі завжди говорили, що готові «чекати». Не дочекаються» – по чисто фізіологічних причин.

Тому що диктаторські режими тим відрізняються від демократичних, що перші обмежені в своєму існуванні терміном життя керівників, у той час як другі не обмежені фактично нічим, так як базуються на інститутах, не прив’язаних до конкретних особистостей. Пішов Обама – прийшов Трамп, а політика невизнання Криму як була, так і залишилася.

Те ж саме з Брюсселем: там цей принцип ще більш наочний, адже більшість імен лідерів європейських країн взагалі нікому не відомі (не кажучи вже про те, що вони постійно змінюються, а ЄС як подовжував, так і продовжує продовжувати санкції. Нехай вони і здаються досить слабкими, але короткочасний економічний ефект – це взагалі окрема історія.

В стратегічній перспективі санкційний режим – серйозна загроза для російської цивілізації як такої. Зрештою, щомісячні показники відтоку капіталів з РФ цілком красномовно свідчать про катастрофу. І справа вже не врятувати централізованим шляхом: справа Калве – це приклад виходу банди з-під путінського контролю. Путін делегував спецслужбам економічні повноваження в обмін на лояльність, і маса «справ Калве» – це вже давно реальність, а не новина. Новиною це стало тільки з-за популярності імені американського інвестора.

Економічні показники, між іншим, не на користь Росії: вона деградує (доходи населення падають п’ять посткрымских років поспіль), у той час як Захід продовжує зростати (при набагато більш потужною розрахунковій базі). Такий результат в тому числі санкційної війни.

Москва поглибила власну геостратегічну ізоляцію, хоча на окремих – локальних напрямках начебто навіть виграє. Але цей ілюзорний виграш. Той же «Північний потік — 2» вигідний для європейських споживачів (інакше не стали б його захищати в Берліні). Але чи вигідний він для Росії? Велике питання. Загроза начебто виходить від путинферштейнеров по всій Європі. Однак як тільки ці люди опиняються у владі, раптово з’ясовується, що вони не поспішають відмовлятися від санкційного шляху і визнавати анексію.

Приклад Трампа показовий: можна скільки завгодно звинувачувати його в підтримці Путіна, але ми не бачимо жодної дії, яке свідчило б про реальну допомогу Москві. Навпаки: адміністрація Трампа вибрала стратегічний розвиток армії з внесенням Росії і Китаю в розряд головних загроз (якими при Обамі числилися сміховинні лякала міжнародного тероризму). Рекордний бюджет Пентагону в розмірі 750 мільярдів доларів (попередній – 725) показує, що Америка явно готується до великої війни. Розгром російських найманців у Сириии і відключення «фабрики тролів» від Інтернету – це тільки початок. Це репетиція того, що одного разу відбудеться у планетарних масштабах.