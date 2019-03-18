Опудало в білих шкарпетках: Добкін грубо вилаявся матом у прямому ефірі

Михайло Добкін перейшов на мат в прямому ефірі ток-шоу.

Михайло Добкін, котрий нещодавно крив матом журналістку, вирішив використовувати нецензурну лексику і в прямому ефірі політичного ток-шоу на телеканалі ZIK.

Під час політичної дискусії між Михайлом Добкіним і Романом Реведжуком харківський депутат вилаявся матом, назвавши учасника Майдану «порохоботом хрін*вим». Конфлікт стався на тлі заяви Реведжука про появу демократії з нинішньою владою.

«У студії телеканалу це опудало сидить тут у білих шкарпетках. Порохобот хрін*в, розповідає тут, що тут визначилися. Ти рот закрий, тобі два тижні залишилося», — сказав Добкін в прямому ефірі.

До речі, в коментарях слова Михайла Добкіна багато підтримали.

«Хоч і не люблю Добкіна, але цей Ревежук – довбо*б, взагалі втрачений!», «Добкін мужик! Поважаю», «Добкін як завжди конкретний!», «Демократія? Це ти про що порохоботище в білих шкарпетках трещиш? Від твоєї так званої демократії втекло 8 — мільйонів населення країни; хто має протилежну думку щодо думки Пороху, той рука, нога Кремля і Москви; телеканали ледве витримують агресію по відношенню до них і відбивають», «про яку демократію говорить? В країні ворожнеча і «хитання», де ти побачив демократію?», — вважають в мережі.

Але більшість називають Добкіна «хамом» та «опудалом», яким місце не в Раді чи на телеканалах, а в інших місцях.

«За ним психіатри плачуть!» — пишуть користувачі.