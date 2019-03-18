Верховна Рада хоче взяти українських заробітчан під контроль

Народні депутати Верховної Ради продовжують придумувати, як поставити під контроль мільйони заробітчан, які щорічно надсилають в Україну понад 10 млрд. доларів.

14 березня група парламентаріїв (переважно БПП), внесла в Раду масштабний законопроект (№10153), який покликаний вирішити проблеми трудових мігрантів як всередині країни, так і за її межами.

З цією метою в країні хочуть заснувати новий орган виконавчої влади і підпорядкувати його Мінсоцполітики. Саме це відомство буде прописувати нові правила для трудових посередників, а також допомагати самим заробітчанам.

Крім іншого, воно має створити реєстр мігрантів, видати всім їм спеціальні посвідчення «Картка українського мігранта», а також заснувати Фонд благополуччя. Останній і буде фінансувати всі програми для заробітчан. Наприклад, організувати для них цілодобову міжнародну службу підтримки, проводити просвітницькі та розважальні заходи за кордоном, виплачувати допомогу в певних випадках і допомагати з працевлаштуванням. Наприклад, шляхом створення бази вакансій, трудових посередників і т. д.

Ось тільки фінансуватися цей фонд за рахунок самих заробітчан. Законопроект прямо вказує, що з бюджету у нього не надійде жодної копійки. А кошти стануть збирати за рахунок щорічних членських внесків з мігрантів (в обмін на видану картку і страховку), благодійних платежів від юридичних та фізичних осіб, а також інших законних джерел». Скільки саме будуть брати з заробітчан — законопроект не вказує. Розмір внеску повинен буде встановити регулятор.

Втім, сам проект закону прямо не прописує обов’язкової участі людини в програмі підтримки. Принаймні, якщо на заробітки він відправиться без допомоги нового відомства. Втім, це не означає, що проект буде носити добровільний характер.

Якщо нардепи підтримають ініціативи своїх колег, норми закону наберуть чинності на наступний день після публікації документа. Кабміну при цьому відводять 2 місяці на те, щоб створити новий держорган і привести всі нормативні акти у відповідність з законом.

Як ми всі розуміємо, насправді, ні про яку турботу про заробітчан мова не йде і ніякої допомоги за кордоном наша держава-банкрут надавати не збирається. Просто пройдисвіти з «Уряду» шукають способи, як поповнити державну казну, яка не витримує темпів розкрадання і зростання кількості бюджетників, яких вже давно більше, ніж числа працюючих. Тому Кабмін шукає способи кого б ще обдерти. То айтішникам в кишеню заглянути хочеться, а тепер ось про заробітчан згадали.

Про майбутнє українських парамілітарних організацій шеф-редактор «Хвилі» Юрій Романенко говорив з експертом Українського інституту майбутнього Денисом Монастирським.