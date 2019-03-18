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Toyota представила роботів, які проведуть Олімпіаду 2020: вражаючі фото

18.03.2019

Роботів розробив спонсор Олімпійських ігор — Toyota Motor Corp.

Японці в своєму стилі продовжують підготовку до грандіозної події — Олімпіади 2020 року. Відомо, що захід пройде в Токіо. Так, організатори презентували роботів, які допоможуть гостям на новенькому стадіоні, повідомляє портал znaj.ua.

Відомо, що роботів розробив спонсор Олімпійських ігор — Toyota Motor Corp. Представники компанії розповіли, що на стадіоні будуть працювати 16 таких помічників. Найбільше вони знадобляться маломобільним гостям Олімпіади, людям з інвалідністю. Публічні продажу таких роботів намір запустити в 2030 році.

Роботів розробив спонсор Олімпійських ігор — Toyota Motor Corp

Відомо також, що на Олімпіаді будуть використовувати 20 екзоскелетів, виготовлених Panasonic. Такі костюми підтримують спину і стегна, дозволяючи піднімати предмети на 10 кг важче і довше тримати їх, не витрачаючи додаткових зусиль. Організатори Олімпіади впевнені, що завдяки цим нововведенням «люди в світі зможуть зрозуміти, наскільки Японія розвинена в робототехніці».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за прогнозами футурологів, найбільш затребувані фахівці в майбутньому – це сіті-фермери, агрокибернетики, проектувальники й оператори роботів. Місце знайдеться і дизайнером віртуальної реальності, а також фахівців ІТ-сфери. Про це розповіли в Центральному апараті Державної служби зайнятості.

На стадіоні будуть працювати 16 таких помічників

«За прогнозами спеціалістів, найближчим часом будуть затребувані інженери з відновлення навколишнього середовища, агрокибернетики, сіті-фермери, селекціонери, гідропоніки, біохіміки, урбаністи-екологи, фахівці ІТ-сфери, нано-лікарі, генетики, дизайнери віртуальної реальності, фінансові аналітики, антикризові менеджери, бізнес-тренери, проектувальники й оператори роботів, оператори безпілотних апаратів, сервісні інженери з робототехніки», — кажуть у державній службі.

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Технології

Раніше повідомлялося, що Toyota розробляє луноход-безпілотник. Чудо техніки працює на сонячних батареях, передає Сьогодні. Проїжджати даний автобус може до десяти тисяч км. Toyota планує зробити своє чудо техніки транспортним засобом для місячних колоністів.

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Вони зможуть їздити без скафандра в новинці. Перші подорожі на Місяць будуть в 2029 році. Передбачається, що першими колоністами будуть японці.

Також з’явилася інформація про те, що плюшева Земля Ілона Маска вирушила в космос. Подорож з Землі на Міжнародну космічну станцію вчинила плюшева іграшка Маска.

Іграшка відправилася в шлях на безпілотному американському кораблі Dragon-2 і з канадським астронавтом Давидом Сен-Жаком вирушила на пілотований космічний корабель «Союз МС-11».

На Dragon-2 компанію плюшевою Землі склала героїня культового фільму «Чужий» лейтенант Елен Ріплі, вірніше манекен відомого на весь світ персонажа.

У іграшки була важлива місія. Вона представляла з себе «високотехнологічний індикатор невагомості». Фотографіями незвичайної речі в космосі поділився Сен-Жак, опублікувавши їх на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, що Toyota Corolla нового покоління обзавелася спорт-версією GR Sport.

Раніше Hyser повідомляв, що японці показали самий правильний тюнінг для Toyota Camry.

Також Hyser писав, що новий Toyota Hiace випадково засвітили до прем’єри.

 

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