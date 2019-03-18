Toyota представила роботів, які проведуть Олімпіаду 2020: вражаючі фото

Роботів розробив спонсор Олімпійських ігор — Toyota Motor Corp.

Японці в своєму стилі продовжують підготовку до грандіозної події — Олімпіади 2020 року. Відомо, що захід пройде в Токіо. Так, організатори презентували роботів, які допоможуть гостям на новенькому стадіоні, повідомляє портал znaj.ua.

Відомо, що роботів розробив спонсор Олімпійських ігор — Toyota Motor Corp. Представники компанії розповіли, що на стадіоні будуть працювати 16 таких помічників. Найбільше вони знадобляться маломобільним гостям Олімпіади, людям з інвалідністю. Публічні продажу таких роботів намір запустити в 2030 році.

Роботів розробив спонсор Олімпійських ігор — Toyota Motor Corp

Відомо також, що на Олімпіаді будуть використовувати 20 екзоскелетів, виготовлених Panasonic. Такі костюми підтримують спину і стегна, дозволяючи піднімати предмети на 10 кг важче і довше тримати їх, не витрачаючи додаткових зусиль. Організатори Олімпіади впевнені, що завдяки цим нововведенням «люди в світі зможуть зрозуміти, наскільки Японія розвинена в робототехніці».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за прогнозами футурологів, найбільш затребувані фахівці в майбутньому – це сіті-фермери, агрокибернетики, проектувальники й оператори роботів. Місце знайдеться і дизайнером віртуальної реальності, а також фахівців ІТ-сфери. Про це розповіли в Центральному апараті Державної служби зайнятості.

На стадіоні будуть працювати 16 таких помічників

«За прогнозами спеціалістів, найближчим часом будуть затребувані інженери з відновлення навколишнього середовища, агрокибернетики, сіті-фермери, селекціонери, гідропоніки, біохіміки, урбаністи-екологи, фахівці ІТ-сфери, нано-лікарі, генетики, дизайнери віртуальної реальності, фінансові аналітики, антикризові менеджери, бізнес-тренери, проектувальники й оператори роботів, оператори безпілотних апаратів, сервісні інженери з робототехніки», — кажуть у державній службі.

Meizu 16s і 16s Plus не отримають аудіороз’єм: у мережі з’явилися перші подробиці

Технології

Раніше повідомлялося, що Toyota розробляє луноход-безпілотник. Чудо техніки працює на сонячних батареях, передає Сьогодні. Проїжджати даний автобус може до десяти тисяч км. Toyota планує зробити своє чудо техніки транспортним засобом для місячних колоністів.

Вони зможуть їздити без скафандра в новинці. Перші подорожі на Місяць будуть в 2029 році. Передбачається, що першими колоністами будуть японці.

Також з’явилася інформація про те, що плюшева Земля Ілона Маска вирушила в космос. Подорож з Землі на Міжнародну космічну станцію вчинила плюшева іграшка Маска.

Іграшка відправилася в шлях на безпілотному американському кораблі Dragon-2 і з канадським астронавтом Давидом Сен-Жаком вирушила на пілотований космічний корабель «Союз МС-11».

На Dragon-2 компанію плюшевою Землі склала героїня культового фільму «Чужий» лейтенант Елен Ріплі, вірніше манекен відомого на весь світ персонажа.

У іграшки була важлива місія. Вона представляла з себе «високотехнологічний індикатор невагомості». Фотографіями незвичайної речі в космосі поділився Сен-Жак, опублікувавши їх на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, що Toyota Corolla нового покоління обзавелася спорт-версією GR Sport.

Раніше Hyser повідомляв, що японці показали самий правильний тюнінг для Toyota Camry.

Також Hyser писав, що новий Toyota Hiace випадково засвітили до прем’єри.