Жінка забула останні 40 років життя: подробиці трагедії

Головний біль «допомогла» американці забути останні 38 років свого життя.

Так, вчені з усього світу не можуть зрозуміти причину втрати пам’яті більшої частини її життя, пише znaj.

Дивний випадок стався в місті Батон-Руж штату Луїзіана, США. 56-річної Кім Дениколе поставили діагноз тимчасова глобальна амнезія після сильного головного болю.

У жовтні 2018 року вона подзвонила своєму чоловікові і сказав, що у неї дуже сильно болить голова і двоїться в очах. Чоловік Кім порадив звернутися у відділення невідкладної медичної допомоги, куди жінка так і не змогла дійти.

Жінку виявили на парковці і доставили її в лікарню. Коли вона опритомніла, медсестра почала задавати їй питання.

«Вона запитала: » Ти знаєш, який зараз рік?» Я відповіла: «Так, 1980 рік». І вона сказала: «чи Можете ви сказати мені, хто президент?» Я й кажу: «Так, Рональд Рейган». І вона завмерла», — згадує Кім.

Постраждала згадує, як у кімнату зайшов незнайомець і взяв її за руку – це був чоловік Кім. Коли на його очах виступили сльози, вона зрозуміла, що тут щось не так.

Цим чоловіком виявився її чоловік, з яким вони були у шлюбі на той момент 17 років, але вона не пам’ятала його.

Останнім спогадом дівчини було її 18-річчя в 1980 році. Всі з цього моменту, її шлюб, народження двох дітей, всі останні 38 років її життя, було повністю стерто з її пам’яті.

Після цього Кім пройшла кілька медичних оглядів і сканувань мозку, проте лікарі не змогли визначити, що послужило причиною такої серйозної втрати пам’яті. Діагнозом їй поставили дуже рідкісне захворювання: минуща глобальна амнезія, але навіть в цьому випадку її випадок унікальний із-за того, що вона забула цілих 38 років.

Зазвичай раптова втрата пам’яті носить тимчасовий характер, але у Кім цей стан триває вже 5 місяців. Зараз жінка знову відкриває для себе все, що забула за останні 38 років. У тому числі вона вивчає комп’ютери, смартфони і телевізори з плоским екраном.

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«Якщо спогади не повернуться, я зможу створити нові», — сміливо дивиться в майбутнє жінка.

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