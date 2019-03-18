Чоловіча смертність збільшилася в кілька разів: названа причина

Медики попереджають чоловіків про небезпечне захворювання, смертність від якого зросла в кілька разів.

Так, за останні 30 років сильна половина людства стала частіше помирати від раку шкіри. В цей же час смертність від даного захворювання залишилася на колишньому рівні, пише Политека.

Про це розповіли дослідники Трасту Національної служби охорони здоров’я Великобританії на конференції Національного дослідного інституту раку США в Глазго.

Щоб дізнатися статистику захворювань, вчені зібрали дані про смерті від раку шкіри в 33 країнах Європи, Північної Америки та Австралії. Виявилося, що за останні 30 років кількість смертей зросла, проте тільки за рахунок чоловіків. Якщо жінки помирали від раку шкіри стільки ж або навіть рідше, ніж раніше, то чоловіча смертність у більшості країн зросла в кілька разів.

Перше місце сумної статистики посіла Австралія. Там на 100 тисяч чоловіків доводилося 5,72 смерті від раку шкіри, в той час як на 100 тисяч жінок всього 2,53 смерті. Також високими показниками відзначилися Словенія, Словаччина і Хорватія. Рідше всього чоловіки вмирали від раку шкіри в Японії — 0,24 смертей на 100 тисяч чоловіків при 0,18 смертей на 100 тисяч жінок.

Найбільший ріст смертності серед чоловіків відзначений в Португалії. В цій країні за період з 1985 по 2015 рік смертність піднялася на 192,4%. У Греції та Ірландії смертність зросла на 121% та 115,5% відповідно. Єдиною країною, де чоловіча смертність знизилася, стала Чехія — там вона протягом 30 років знижувалася приблизно на 0,7% в рік. У трьох країнах — Португалії, Греції та Іспанії — зросла також і жіноча смертність. Найбільше жіноча смертність знизилася в Ізраїлі і Чехії — на 23,4% та 15,5%.

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Назвати точну причину медики не можуть. В даний момент часу вони вивчають біологічні відмінності між чоловіками і жінками, щоб обґрунтувати зростання чоловічої смертності. Вони підкреслюють, що проведене ними дослідження дало лише загальне уявлення про ситуацію і для розуміння деталей необхідна більш глибока робота.

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