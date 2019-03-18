Вчені виявили унікальні властивості кісточок авокадо: це неймовірно

Вчені протестували цілющі властивості найбільшою у світі кісточки.

Дослідники з Пенсильванського університету прийшли до висновку, що кісточки авокадо зменшує запалення. Про це пише «znaj».

Авокадо має безліч корисних властивостей: він містить велику кількість білка, вітаміну Е, калію та багато інших поживних речовин. Однак недавнє дослідження виявило ще одну несподівану користь, яку дає застосування цих плодів.

Отримані ними результати свідчать про те, що екстракт можна перетворити в харчовий інгредієнт або навіть використовувати в якості фармацевтичного препарату.

Однак експерти скептично ставляться до цього дослідження і стверджують, що минулі наукові роботи показали, якщо часто вживати екстракт з насіння авокадо, то можна отруїтися.

До того ж випробування проводилися на клітинах, що стимулюють імунну систему і підсилюють запалення. Вчені виявили, що наявність екстракту кісточки авокадо пригнічує запалення.

Наступний крок дослідницької команди полягає в розробці модельних досліджень на тваринах, щоб перевірити реальну токсичність кісточок.

Каліфорнійська комісія з авокадо стверджує, що не рекомендує вживати насіння, незважаючи на те, що більшість досліджень було присвячено споживання екстрактів, а не самому насіння.

Запальні процеси в організмі пов’язані з такими захворюваннями як артрит, рак, коліт і хворобу серця. Група вже подала патент-заявку на екстракт, який буде використовуватися в якості добавки харчового барвника.

Слід зазначити, що всі дослідження проводилися на щурах і мишах, тому не варто зловживати насінням авокадо до наукових робіт, присвячених впливу кісточки на організм людини.

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Вибирати авокадо дуже просто, спробуйте його руками на міцність ― він повинен бути трохи м’яким, не купуйте твердих плодів (купивши незрілий плід, його можна покласти в пакетик з яблуком і через 2-3 дні він дійде, це як банани). Щоб не зіпсувався і довше пролежав удома, ― зберігайте в холодильнику.

Як видно цей фрукт має в основному корисні властивості, а шкоди практично немає. Їжте його просто так, з медом, або мастіть стиглий плід на хліб білий або житнього і посипайте сіллю або лимонним соком, або медом, додайте в салат і будьте здорові.

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