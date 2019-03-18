У мережі розкрили перші подробиці про нові MacBook Pro від Apple

Компанія Apple може показати одну тестову модель топового ноутбука вже цього літа.

Однак повний перезапуск лінійки відбудеться тільки в 2020 році, пише portaltele.

Які ж нововведення варто чекати від всіх MacBook Pro в 2019, і як буде виглядати особливий ноутбук з безрамковий екраном розповіли експерти.

На WWDC 2019, який відбудеться на початку червня, впевнені вони, найкраще буде представити новинку від Apple. Це конференція для розробників, на якій розповідають про нових версіях операційних систем Apple, а також про залізяках для розробки.

Цього року вона відбудеться в Театрі імені Стіва Джобса в кампусі Apple Park.

За словами фахівців саме там громадськість побачить одну принципово нову модель. Крім того, вони розповіли, чого чекати від MacBook Pro в 2019.

1. Нові MacBook Pro повинні показати на WWDC 2019, саме на них можуть демонструвати фішки нової macOS.

2. Може з’явитися особлива модель на 16 дюймів — у неї будуть мінімальні рамки навколо екрану і ціна від $3 тис.

3. 13-дюймові MacBook Pro повинні отримати до 32 ГБ ОЗУ.

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4. Нові MacBook Pro можуть отримати процесори Intel Core дев’ятого покоління — Cannon Lake.

5. Чекати сенсорні екрани не варто, а от зробити їх більш міцними не завадить.

Якщо хоча б деякі з очікувань громадськості виявляться реальністю, 2019 рік для комп’ютерів Apple точно не пройде даремно.

Нагадаємо, що в мережі розкрили перші подробиці про IPhone 11. Майбутній iPhone 11, випуск якого очікується восени 2019 року, повинен отримати квадратний модуль камери з трьома об’єктивами.

Чутки про це ходили і раніше, однак нещодавно інформація була підтверджена джерелом у сфері поставок.

Передбачається, що модуль буде аналогічним тому, який отримав Huawei Mate 20.

Також повідомляється, що потрійну камеру мати версії iPhone XS і iPhone XS Max. Однак мова йде тільки про тих флагмани, які отримають великий обсяг вбудованої пам’яті.

Нагадаємо, що Apple потрапила у великий скандал з-за нового iPhone.

Раніше Hyser повідомив, що Apple почне продаж навушників AirPods: названа офіційна дата.

Також Hyser писав, що Apple відмовиться від клавіатури.