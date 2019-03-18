У стилі сверхтек: в Мережі показали офіси Google по всьому світу

В Мережі інтернет показали неймовірний дизайн офісів Google по всьому світу.

Штаб-квартира компанії Google знаходиться в місті Маунтін В’ю і вважається самою чудовою за рівнем комфорту і дизайну, пишуть novosti-n.

Але й інші офіси компанії не відстають від неймовірної гуглплекс. Працівники відвідують безкоштовні кафе з меню для гурманів, для них є масажні кімнати і неймовірні зали для прийомів.

Google придумує креативні дизайнерські рішення в стилі сверхтек — секретна кімната в офісах компанії в Онтаріо або баскетбольний майданчик в Цюріху.

Давайте прогуляємося по неймовірно офісах Google в різних куточках світу.

Ці кабіни у вигляді яєць працюють як кімнати для зустрічей і переговорів. Офіс компанії в Цюріху, Швейцарія, спроектований архітектурною фірмою Камензинд Еволюшн.

2. У Цюріху конференц-зал виглядає як таємна печера, хоча простір не замкнуто.

3. Промо в офісі Цюріха можна пограти в баскетбол, гандбол або футбол.

4. Яскравий різнобарвний офіс в Дубліні з різними просторами для відпочинку і роботи.

5. Кімнати для спокійного спілкування розташовані серед різних рослин.

6. Бібліотека оформлена в стилі Гаррі Поттера, тут можна відпочити і трохи почитати.

7. Кафетерій в штаб-квартирі компанії, Вашингтон.

8. І тут є стінка для скелелазіння з всілякими зачепами.

9. Червоний Сітроен 2CV в офісі в Парижі.

10. Ігрова кімната в Чикаго, де можна погратися і відпочити.

11. З блоків незвичайної форми збирають стіну.

12. У переговорній офісу в Чикаго з такими підвісними кріслами.

13. У московському офісі співробітники можуть пограти в настільний футбол або більярд.

14. У Венеції є більярд і гральний автомат.

15. А вхід в офіс Венеції прикрашає такий величезний бінокль.

16. У Торонто на даху можна зіграти в такий міні-гольф.

17. Або послухати улюблені платівки.

18. На території в Маунтін В’ю для працівників є своя волейбольний майданчик.

19. Спеціальні камери для релаксації, куди не потрапляє шум.

20. Басейн у приміщенні офісу, в який можна глибоко пірнути.

21. У Нью-Йорку є парковка для самокатів, на яких простіше потрапити куди треба у величезному офісі.

22. В окрузі Колумбія на підлозі є карта району Капітолію.

23. Проголосував андроїд-патріот з табличкою біля дверного отвору.

24. У канадському офісі в Онтаріо можна відвідати скеледром

25. Бібліотека в Онтаріо з каміном в стилі модерн пропонує безліч книг.

26. За книгами прихована майстерня з різними інструментами.

Нагадаємо, що співробітниця Google продовжила число Пі. У міжнародний день числа Пі, який відзначається щорічно 14 березня, був оголошений новий світовий рекорд.

Інженер Google, японка Емма Харука Ивао, розрахувала значення числа Пі до 31 трильйона цифр. Попередній рекорд становив 22 трильйони, передає Бі-Бі-Сі.

За словами Емми, нові цифри їй вдалося отримати завдяки хмарному сервісу компанії. Вона використовувала для розрахунку 170 терабайт даних (для порівняння, 200 тисяч пісень займають лише близько 1 терабайта).

Весь процес зайняв в неї 121 день.

«Я дуже здивована. Я все ще намагаюся це усвідомити. Встановити світовий рекорд був дуже непросто», — поділилася Ивао.

Втім, в майбутньому вони хоче спробувати перевершити саму себе. «Число Пі нескінченно, і я б хотіла розрахувати ще більше цифр», — зізналася рекордсменка.

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Цікавий факт: якщо ви захочете вголос проговорити число довжиною в 31 трильйон цифр вголос, для цього вам знадобиться приблизно 332 тисячі 64 роки.

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