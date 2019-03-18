Фотограф опублікував дивовижні знімки Землі з повітря: «очима вікінгів»

Добірка складається з восьми робіт одного фотографа.

З 2002 року Роберт Б. Хаас займається аэросъемкой, намагаючись запам’ятати найбільш мальовничі й дивовижні місця Землі. Про це пише «newsyou».

«Очима вікінгів» — третя книга його з колекції. Хаас, який раніше займався аэросъемкой переважно в Африці та Латинській Америці, тепер зосередився на регіонах полярного кола – Алясці, північній Канаді, Гренландії, Ісландії, Норвегії, Швеції і Фінляндії.

Ці країни він фотографував три роки. В його книзі розповідається історія про схильний до ризику регіоні, краса якого варто того, щоб її зберегти. А якщо цього не зробити, наслідки будуть відчуватися по всій планеті.

На фотографіях зображені такі місця, як: айсберги і брили з островів в басейні Червоного льодовика на Алясці, промислові відходи на острові Лангея, лід і сніг західній частині Ірландії.

Також на фото потрапила лосиха з дитинчам, наступним по її стопах, затока Ботния для перероблених продуктів лісопилки, сліди від снігохода в ставку Кіруні, чоловіка, що шукає молюсків і береги річки Неакола в Алясці.

Іноді дивишся на фотографію якогось місця нашої планети і просто не віриш, що таке може бути в реальності. Саме до такого місце належить Комплекс сплячих вулканів «Три Сестри», що у США.

На території Орегона є чимало небезпечних вулканів. Три вулканічних піки, що досягають висоти понад 3000 метрів, розглядаються як єдине ціле, проте мають різну геологічну історію і розрізняються за структурою і складом гірських порід.

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Серед дивовижних місць живої природи причаїлося і озеро Байкал. Це озеро тектонічного походження в південній частині Східного Сибіру, найглибше озеро на планеті, найбільший природний резервуар прісної води.

Озеро і прибережні території відрізняються унікальним різноманітністю флори і фауни, велика частина видів тварин эндемична. Місцеві жителі і багато хто в Росії традиційно називають Байкал морем.

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