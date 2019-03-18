Росіяни зацькували шестикласницю за лист Путіну і змусили піти зі школи

Жителі села Томсино Псковської області вже кілька місяців труять 12-річну Тасю Перчикову, яка скаржилася президенту на бідність сім’ї і важку роботу її матері Олени. Селяни звинуватили сім’ю в шахрайстві, погрожували, опублікували оголене фото дівчинки в соцмережах і створили нестерпні умови для життя, з’ясувала «Медуза».

Видання пише, що на лист до адміністрації президента так і не відповіли, реакції від місцевої влади також не було. Небайдужі росіяни зібрали для Перчиковых близько 90 тисяч рублів, надсилали дитячі речі та канцелярські товари. На пожертви сім’я купила техніку для городу, книги, одяг і медикаменти.

Тася Перчикова розповіла, що як тільки їм стали приходити гроші і посилки, односельці озлилися на неї і почали обзивати, діти перестали з нею дружити, погрожували, звинувачували в крадіжці. Через цькування частину грошей довелося витратити на дистанційне навчання дівчинки в московській школі, тому що у свою ходити стало нестерпно.

В середині лютого фонд «Земляки» подарував шестикласницею ноутбук для навчання, і цього, за її словами, місцеві жителі «не змогли їм пробачити». Незабаром їй у «ВКонтакте» написав хлопчик, який сказав, що вона йому подобається, і попросив надіслати оголені фотографії. Отриманий знімок опублікували в декількох пабликах, а сам запис «хлопчика» був вилучений. Олена Перчикова написала заяву в поліцію. пізніше з’ясувалося, що листування з прихованого IP вели колишні подруги школярки, яким, імовірно, допомагали дорослі. Матеріали перевірки направлено в Слідчий комітет, розглядається питання про порушення справи про поширення дитячої порнографії.

Про цькування сім’ї стало відомо в кінці січня, коли жертвою нападок стала мати дівчинки. На роботі її відчитали, колеги пригрозили писати на неї доповідні, а соціальні працівники нагадали про відсутність у неї реєстрації. 13 березня жінка звільнилася. Сім’я шукає будинок в Псковській області, щоб переїхати як можна швидше.

У листі, який Тася Перчикова написала і відправила Путіну в грудні 2018-го, говорилося про фінансові труднощі її мами. За словами школярки, жінка змушена працювати санітаркою у дві зміни, тому що зарплата в районній лікарні — 5600 рублів, це нижче МРОТ. Дівчинка попросила президента подарувати їм мотоблок або міні-трактор, щоб «мамі менше довелося б працювати лопатою після чергувань, майже до втрати сил». Також вона вказала на проблеми села, зокрема, що закрили єдину школу.