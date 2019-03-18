ЄС не визнав Крим російським через п’ять років після референдуму

У п’яту річницю приєднання Криму до Росії Євросоюз підтвердив свою позицію про невизнання підсумків референдуму про територіальну приналежність півострова.

Глава європейської дипломатії ЄС Федеріка Могерини опублікувала заяву, в якій від імені Брюсселя пообіцяла Росії нові санкції за порушення суверенітету України.

Крім того, вона закликала всі країни-члени ООН приєднатися до санкцій проти Росії і відмовити їй у визнанні Криму у відповідності з резолюцією 68/262 Генеральної Асамблеї.

«ЄС як і раніше прихильний повної реалізації своєї політики невизнання, включаючи обмежувальні заходи. ЄС знову закликає держави-члени ООН розглянути питання про прийняття аналогічних заходів», — свідчить заява.

Події в Криму Могерини назвала прямим викликом міжнародної безпеки, як і недавній інцидент із затриманням українських суден у Керченській протоці. Вона також знову закликала звільнити Москву українських моряків, звинувачених у порушенні кордону РФ.