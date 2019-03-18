Жителі Москви вийшли на одиночні пікети проти анексії Криму

Жителі Москви вийшли на одиночні пікети проти російської анексії Криму, повідомляє Крим.Реалії.

За словами громадського активіста з Росії Костянтина Котова, пікети пройшли в центрі Москви. Їх учасники тримали в руках плакати «Крим.Підсумки» (із зазначення політв’язнів Кремля), «Список Олега Сенцова», «Крим вам замість пенсій».

Фото: Крим.Реалії

Сам Котів вийшов на Манежну площу до пам’ятника маршалу Жукову з плакатом «Крим – це Україна».

Він повідомив, що до нього неодноразово підходили співробітники російської поліції, але обійшлося без затримання. Силовики лише перевірили документи активіста. Він уточнив, що співробітники Центру з протидії екстремізму «вели зйомку».

Котов розповів, що до нього підходили агресивні перехожі, які говорили, що Крим російський.

«Одна жінка, яка сказала, що сама з Криму, все намагалася вирвати у мене плакат і обурювалася, як це нам дозволяють тут стояти. Обіцяла надіслати фото у ФСБ», – розповів Котів.