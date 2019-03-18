США закуповують 10 тисяч ракет для боротьби з Росією

Портал Task and Purpose дізнався про плани Пентагону закупити більше десяти тисяч керованих ракет на випадок конфлікту з Росією чи Китаєм.

Витрати на 10193 керованих ракет «земля — земля» реактивної системи залпового вогню будуть закладені у військовий бюджет 2020 року.

Зазначається, що витрати на ракети в майбутньому році зростуть на 26% і складуть близько $1,4 млрд.

Ракети даного типу здатні протистояти польової артилерії і систем протиповітряної оборони противника.

Журналісти пишуть, що Вашингтон серйозно взявся за питання протистояння Росії і Китаю після перемоги над угруповання «Ісламська держава» (заборонена в РФ) Іраку і Сирії.

Раніше представник Пентагону Мішель Балданза повідомила, що США проведуть випробування прототипів неядерних ракет наземного базування, заборонених Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).