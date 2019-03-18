Чоловік загинув, випавши з вікна 30-го поверху офісу «Газпрому» в Москві

Чоловік випав з вікна 30-го поверху хмарочоса, в якому знаходиться столичний офіс «Газпрому». Від отриманих травм москвич помер на місці.

Інцидент стався на вулиці Намьоткіна. Саме тут у будинку під номером 16 базується найбільша російська компанія. У прес-службі московського МВС підтвердили факт падіння чоловіка з вікна висотного будинку. Подією вже займається слідчий комітет, повідомляє «Вечірня Москва».

Раніше в столиці чоловіку вдалося вижити після падіння з 12-го поверху. За попередньою інформацією, москвича врятував досить великий зайву вагу.