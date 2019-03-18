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Дві дівчини власними силами перетворили списаний автобус в елегантний будинок на колесах

18.03.2019


На даний момент тенденція перетворення вантажних контейнерів і транспортних засобів у комфортабельні та сучасні будинки звертає на себе особливу увагу. Адже винахідливості і фантазії деяких ентузіастів можна тільки позаздрити. Сьогодні ви побачите дивовижну трансформацію, на яку наважилися дві молоді ізраїльтянки, перетворивши міський автобус у вишуканий і ергономічний будинок на колесах.

Дві креативні дівчата Талі Шауль і Хагит Моревски, які часто спілкувалися, поки їх малюки гралися на дитячому майданчику, мали не тільки спільні погляди на життя, але і постійно шукали творчий проект або спільну бізнес-ідею. Гортаючи одного разу новий журнал, прочитали цікаву статтю про альтернативні житлових рішеннях, таких, як контейнерні будинки та будинки на колесах.

І в них одразу ж з’явилася вельми неординарна ідея перетворити старий автобус в житловий простір, що дуже дивно для молодих жінок, адже Талі за освітою психотерапевт, а Хагит – фахівець з екологічної очищенні природних водойм.

Незважаючи на те, що дівчата не мали нічого спільного ні з транспортом, ні з будівництвом, але вже через тиждень стали щасливими володарками старого автобуса, який багато років служив громадським транспортом і було списано за непридатністю. Поміркувавши над екстер’єром і функціональністю автобуса було вирішено відновити його транспортні функції і залишити колишній зовнішній вигляд, не прибираючи величезні вікна і металевий каркас.

Оскільки і в тонкощах дизайнерського планування, дівчата були не дуже сильні, тому попросили свого кращого друга креативного дизайнера Вереда Софера Дрори (Vered Sofer Drori) і допомогти. Молодий чоловік допоміг їм зробити проект і макет перетворення міського автобуса розміром 2 на 12 метрів в стильний житловий будинок.

Після того як визначилися із планом дій, команда ентузіастів взялася за роботу. Для початку вони повністю прибрали з внутрішнього простору крісла і стару обшивку, залишивши лише вузли і агрегати моторної і ходової частини. Найбільшою проблемою виявилося облаштування зон, де розташовувалися величезні колеса, адже їх довелося маскувати, сховавши за меблеві конструкції.

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Вичищена площа поступово перетворювалася на подобу справжнього дому, адже металевий каркас був утеплений і забиті всі проржавілі дірки і щілини навколо вікон. Після кардинального очищення їх обшили сучасними пластиковими панелями, зробили підлоги з спеціального кахлі, а потім лише приступили до зонування.

Враховуючи те, що це модель муніципального автобуса, розрахована на перевезення великої кількості пасажирів, то і площа у нього виявилася досить таки пристойна.

Завдяки цій обставині вдалося облаштувати спальну кімнату, повноцінну кухню з їдальнею зоною, туалет з душовою кабінкою, а також встановили достатню кількість систем зберігання.

Зважаючи на те, що не змінювали конструкцію і всі великі вікна залишилися на місці, будинок на колесах вийшов дуже світлим і по-справжньому затишним. Для того, щоб погода не змогла зіпсувати подорож і проживання в цьому мобільному житло встановили кондиціонер і тепер ні холод, ні спека не стануть на заваді новим власницям насолоджуватися відпочинком.

Тепер, коли унікальна трансформація громадського транспорту завершена, дівчата намагаються донести таку цікаву ідею всім, у кого з ряду причин не виходить мати власне повноцінне житло. Вони із задоволенням діляться своїм власним досвідом перетворення. Адже враховуючи те, що з року в рік виходять з ладу тисячі автобусів громадського транспорту і з цієї причини таке будівництво може стати ефективним і цікавим способом дати їм друге життя, забезпечивши себе власним мобільним житлом.

 

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