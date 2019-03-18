Дві дівчини власними силами перетворили списаний автобус в елегантний будинок на колесах



На даний момент тенденція перетворення вантажних контейнерів і транспортних засобів у комфортабельні та сучасні будинки звертає на себе особливу увагу. Адже винахідливості і фантазії деяких ентузіастів можна тільки позаздрити. Сьогодні ви побачите дивовижну трансформацію, на яку наважилися дві молоді ізраїльтянки, перетворивши міський автобус у вишуканий і ергономічний будинок на колесах.



Дві креативні дівчата Талі Шауль і Хагит Моревски, які часто спілкувалися, поки їх малюки гралися на дитячому майданчику, мали не тільки спільні погляди на життя, але і постійно шукали творчий проект або спільну бізнес-ідею. Гортаючи одного разу новий журнал, прочитали цікаву статтю про альтернативні житлових рішеннях, таких, як контейнерні будинки та будинки на колесах.

І в них одразу ж з’явилася вельми неординарна ідея перетворити старий автобус в житловий простір, що дуже дивно для молодих жінок, адже Талі за освітою психотерапевт, а Хагит – фахівець з екологічної очищенні природних водойм.

Незважаючи на те, що дівчата не мали нічого спільного ні з транспортом, ні з будівництвом, але вже через тиждень стали щасливими володарками старого автобуса, який багато років служив громадським транспортом і було списано за непридатністю. Поміркувавши над екстер’єром і функціональністю автобуса було вирішено відновити його транспортні функції і залишити колишній зовнішній вигляд, не прибираючи величезні вікна і металевий каркас.

Оскільки і в тонкощах дизайнерського планування, дівчата були не дуже сильні, тому попросили свого кращого друга креативного дизайнера Вереда Софера Дрори (Vered Sofer Drori) і допомогти. Молодий чоловік допоміг їм зробити проект і макет перетворення міського автобуса розміром 2 на 12 метрів в стильний житловий будинок.

Після того як визначилися із планом дій, команда ентузіастів взялася за роботу. Для початку вони повністю прибрали з внутрішнього простору крісла і стару обшивку, залишивши лише вузли і агрегати моторної і ходової частини. Найбільшою проблемою виявилося облаштування зон, де розташовувалися величезні колеса, адже їх довелося маскувати, сховавши за меблеві конструкції.

Вичищена площа поступово перетворювалася на подобу справжнього дому, адже металевий каркас був утеплений і забиті всі проржавілі дірки і щілини навколо вікон. Після кардинального очищення їх обшили сучасними пластиковими панелями, зробили підлоги з спеціального кахлі, а потім лише приступили до зонування.

Враховуючи те, що це модель муніципального автобуса, розрахована на перевезення великої кількості пасажирів, то і площа у нього виявилася досить таки пристойна.

Завдяки цій обставині вдалося облаштувати спальну кімнату, повноцінну кухню з їдальнею зоною, туалет з душовою кабінкою, а також встановили достатню кількість систем зберігання.

Зважаючи на те, що не змінювали конструкцію і всі великі вікна залишилися на місці, будинок на колесах вийшов дуже світлим і по-справжньому затишним. Для того, щоб погода не змогла зіпсувати подорож і проживання в цьому мобільному житло встановили кондиціонер і тепер ні холод, ні спека не стануть на заваді новим власницям насолоджуватися відпочинком.

Тепер, коли унікальна трансформація громадського транспорту завершена, дівчата намагаються донести таку цікаву ідею всім, у кого з ряду причин не виходить мати власне повноцінне житло. Вони із задоволенням діляться своїм власним досвідом перетворення. Адже враховуючи те, що з року в рік виходять з ладу тисячі автобусів громадського транспорту і з цієї причини таке будівництво може стати ефективним і цікавим способом дати їм друге життя, забезпечивши себе власним мобільним житлом.