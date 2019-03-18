В Росії почнеться нова хвиля відставок губернаторських

Нова серія відставок губернаторів почнеться в Росії найближчим часом, пишуть «Ведомости» з посиланням на анонімні джерела, близькі до адміністрації президента РФ.

За даними одного з джерел, хвиля звільнень може початися вже на цьому тижні. Другий співрозмовник газети заявив, що до кінця тижня в Кремлі буде прийнято рішення щодо списку регіонів, які торкнуться кадрові перестановки, а самі відставки почнуться пізніше.

За даними видання, втратять свої посади від трьох до шести губернаторів. Як розповіли джерела, у відставку піде глава Мурманської області Марини Ковтун. Звільнення загрожує Олександру Бердникову (Республіка Алтай), Юрію Бергу (Оренбурзька область) і Борису Дубровському (Челябінська область). Крім того, невідомі перспективи Олексія Орлова (Калмикія) і Андрія Бочарова (Волгоградська область).

Нагадаємо, восени 2017 року президент Володимир Путін усунув від посади ряд губернаторів. Зокрема, глави змінилися в Красноярському та Приморському краях, в Івановській, Омської, Орловської, Новосибірська, Самари, Псковської і Нижегородської областях і в Ненецькому автономному окрузі.