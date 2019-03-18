Якими були рок-зірки в молодості

Всі колись були молодими, і рок зірки «золотої епохи року» не виняток. З причини свого віку, молодими я багатьох з них не застав. Сьогодні вирішив зробити невелику підбірку знакових фігур рок музики на свій смак і невеликий лікнеп до фотографій. Всіх охопити, звичайно, фізично неможливо, тому лише невелика їх частина.

Джиммі Пейдж

9 січня 1944,Хестон, Лондон

Англійський рок-музикант, аранжувальник, композитор, музичний продюсер та гітарист-віртуоз, який стояв біля витоків Led Zeppelin і до самого кінця залишався музичним «мозком» групи.

Брайан Джонсон

5 жовтня 1947, Данстон, Англія

Рок-музикант і поет, колишній вокаліст групи Geordie і нинішній учасник австралійської рок-групи AC/DC.

Ангус Янг

31 березня 1955 р., Глазго, Шотландія

Беззмінний соло-гітарист і автор пісень австралійської рок-групи AC/DC. Янг відомий своєю майстерністю гри на гітарі, дикою енергією на сцені і шкільної уніформою.

Брайан Мей

19 липня 1947, Лондон

Британський рок-музикант, гітарист групи Queen, автор багатьох хітів групи. Командор Ордена Британської імперії, вчений-астрофізик

Брюс Дікінсон

7 серпня 1958, Уорксоп, Великобританія

Британський рок-музикант, насамперед відомий як фронтмен хеві-метал-групи Iron Maiden за версією журналаClassic Rock він займає 12 місце в рейтингу найкращих фронтменів рок-музики.

Джеймс Хетфілд

3 серпня 1963 року, Дауні, Каліфорнія, США

Вокаліст, ритм-гітарист і беззмінний лідер американської метал-групи Metallica. З 2011 року займає 87-е місце в списку найбільших гітаристів усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Джон Пол Джонс

3 января1946 року, Сидкап Кент, Англія

Англійський музикант-мультиінструменталіст, музичний продюсер, композитор, аранжувальник. Найбільш відомий як бас-гітарист і клавішник групи Led Zeppelin. У 2011 році визнаний одним з кращих бас-гітаристів усіх часів згідно з опитуванням, проведеним журналом Rolling Stone.

Девід Гілмор

6 березня 1946 року в Кембриджі, Великобританія

Британський композитор, гітарист, вокаліст, один з лідерів групи Pink Floyd. У 2011 році Гілмор зайняв 14-е місце в рейтингу журналу Rolling Stone «100 найкращих гітаристів усіх часів». У 2009 році британський журнал Classic Rock включив Гілмора у свій список найкращих гітаристів світу.

Кіт Річардс

18 грудня 1943 року, Дартфорд

Англійський гітарист і автор пісень, разом з Міком Джаггером становить незмінний кістяк рок-групи The Rolling Stones.

Ларс Ульріх

26 грудня 1963, Гентофт, Данія

Американський барабанщик, продюсер і актор данського походження. Один із засновників групи Metallica.

Леммі Кілмістера

24 грудня 1945 Сток-он-Трент, Англія

Британський бас-гітарист і вокаліст, засновник і незмінний учасник рок-групи Motörhead. Його сценічні іміджі, фіброми на обличчі і грубий голос зробили його однією з найбільш впізнаваних культових особистостей року.

Мік Джаггер

26 липня 1943 року, Дартфорд графство Кент

Англійський рок-музикант, актор, продюсер, вокаліст легендарної рок-групи The Rolling Stones.

Оззі Осборн

3 грудня 1948, Бірмінгем

Британський музикант, один із засновників та учасник «золотого складу» групи Black Sabbath.Після відходу з ” Black Sabbath почав сольну кар’єру. На грудень 2010 року в світі було продано більше 100 мільйонів його платівок.

Річі Блекмор

14 квітня 1945, Уестон-сьюпер-Мер,Англія

Видатний англійський рок-музикант, відомий як один з перших гітаристів, що поєднує елементи класичної музики з роком. Один із засновників групи Deep Purple, після відходу з якої створив групу Rainbow. Один з найбільш шанованих і впливових гітаристів в світі.

Роберт Плант

20 серпня 1948, Уест-Бромидж, Стаффордшир, Англія

Британський рок-вокаліст, відомий перш за все участю в Led Zeppelin. Мистецтво Планта-вокаліста справила вплив на цілу плеяду видатних рок-виконавців. Про це згодом говорили такі різні артисти, як Стівен Тайлер, Пол Стенлі, Фредді Мерк’юрі, Джефф Баклі, Ексл Роуз

РоджерТэйлор

26 липня 1949, Дерсингем , Норфолк

Британський барабанщик, мульти-інструменталіст, автор пісень, композитор, співак. Найбільш відомий як учасник групи Queen. Як барабанщик широко відомий своїм «об’ємним» унікальним звучанням і вважається одним із найвпливовіших рок-ударників 1970-х і 80-х років.

Ронні Джеймс Діо

10 липня 1942 — 16 травня 2010

Американський рок-музикант, співак і автор пісень, найбільш відомий як фронтмен груп Rainbow, Black Sabbath і лідер власного проекту Dio. Протягом своєї тривалої кар’єри в рок-музиці Ронні Джеймс Діо взяв участь у запису близько 50 альбомів. Музиканта визнають одним із кращих у своїй справі як провідні журналісти (за версією журналу Classic Rock він займає 7 місце в рейтингу кращих вокалістів рок-музики), так і його колеги.

Слеш

(Сол Хадсон)

23 липня 1965 року Хампстед

Британо-американський музикант і автор пісень. Найбільш відомий як колишній лід-гітарист американської хард-рок-групи Guns N’ Roses, з якою він добився світового успіху в кінці 80-х і початку 90-х.

Стівен Тайлер

26 березня 1948, Йонкерс, Нью-Йорк, США

Американський музикант, автор пісень, більше відомий як лідер групи Aerosmith. Протягом його яскравих та динамічних виступів, він зазвичай виходив на сцену в яскравій і барвистій одязі, і його фірмовим знаком стали мікрофонні стійки, з прив’язаними на них шарфами. Його ім’я знаходиться на 99-ій позиції в списку Найвидатніших Вокалістів журналу Rolling Stone

Стів Харріс

12 березня 1956, Лондон

Англійська бас-гітарист, засновник та автор більшості пісень (як музики, так і текстів) групи Iron Maiden

Тоні Айоммі

19 лютого 1948, Бірмінгем

Англійський гітарист, автор пісень і продюсер. Найбільш відомий як засновник, композитор і незмінний учасник групи Black Sabbath.

Разом з іншими членами групи справив визначальний вплив на розвиток важкого року і металу як стилю

Флі

(Майкл Белзарі)

16 жовтня 1962 Маунт Вейверлі, Мельбурн

Бас-гітарист групи Red Hot Chili Peppers. Відомий у музичних колах з-за унікальної манери гри на бас-гітарі — швидкої, агресивною, мелодійною і в той же час досить оригінальною. У 2011 році визнаний одним з кращих бас-гітаристів усіх часів згідно з опитуванням, проведеним журналом Rolling Stone

Ексл Роуз

6 февраля1962

Американський музикант, фронтмен гурту Guns N’ Roses. З-за свого потужного і широкого вокального діапазону і енергійних концертних виступів Роуз був названий одним з найвидатніших вокалістів всіх часів різними засобами масової інформації, включаючи Rolling Stone.

Ентоні Кідіс

1 листопада 1962, Гранд-Рапідс, штат Мічіган

Американський рок-музикант литовського походження. Вокаліст і один із засновників рок-групи Red Hot Chili Peppers c 1983 року по теперішній час.

Фредді Мерк’юрі

5 вересня1946 Кам’яне місто, Занзібар — 24 листопада 1991, Лондон, Великобританія

Британський співак парсийского походження, автор пісень, вокаліст рок-групи Queen. Фредді Меркьюрі був і досі залишається одним з найпопулярніших виконавців у всьому світі. Його неймовірні сценічні образи і ексцентрична манера поведінки на сцені відомі навіть людям, далеким від музики. Ім’я Фредді Мерк’юрі стало своєрідною маркою в музиці, синонімом року 80-х. Багато сучасні співаки беруть імідж, виконавську манеру і спосіб Фредді за зразок, проте ще нікому не вдалося домогтися такого ж успіху, якого змогли досягти Фредді Меркьюрі і Queen за 20 років спільної роботи.