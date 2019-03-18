На Донеччині загинув боєць ВСУ: окупанти отримали відповідь

За минулу добу в зоні ООС противник 10 разів порушив режим припинення вогню, сім разів застосувавши при цьому заборонену Мінськими домовленостями озброєння.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” ворог обстріляв українські опорні пункти з мінометів калібрів 120 і 82 мм, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Водяне і з мінометів калібру 120 мм – поблизу міста Мар’їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ” окупантами здійснено вісім обстрілу позицій підрозділів Об’єднаних сил.

Двічі з мінометів 82-го калібру і двічі з протитанкових ракетних комплексів ворог стріляв в районі населеного пункту Кримське.

Протитанкові ракетні комплекси бойовики застосували і поблизу селища міського типу Новотошковское.

З мінометів калібру 82 мм стріляли в районі населеного пункту Золоте-4.

Також міномети 82-го калібру та автоматичні станкові гранатомети ворог застосував у селища Новолуганское, а з гранатометів різних систем стріляв поблизу населеного пункту Луганське.

Внаслідок обстрілу один український захисник загинув, двоє отримали поранення.

Як повідомляється, на всі обстріл противника Об’єднані сили дали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох і поранивши чотирьох окупантів.

Станом на 7:00 18 березня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.