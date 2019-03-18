У Лос-Анджелесі вибухнула цистерна з паливом

Був пошкоджений двоповерховий будинок.



В результаті вибуху палива в американському місті Лос-Анджелес двох людей госпіталізували. Про це в понеділок, 18 березня, повідомляє прес-центр пожежної служби міста.

Зазначено, що пожежники виїхали на повідомлення про запах газу і на місці події виявили, що протікає велика цистерна з паливом.

“Пари вступили в контакт з невідомим джерелом спалаху, що спровокувало вибух, після чого почалася пожежа. 72 пожежні загасили загоряння майже за дві години”, – йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в результаті пожежі було пошкоджено двоповерховий будинок однієї сім’ї, яку переселили.

“Двоє цивільних пацієнтів були доставлені в місцеву лікарню з невідомими травмами”, – додали пожежники.

Зараз причина інциденту встановлюється. Спочатку повідомлялося, що тип палива – природний газ, але незабаром було визначено, що це газолін, відзначили пожежники.

Поки повідомлень про травми пожежних немає, як і повідомлень про смертельні випадки.