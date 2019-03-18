Путін зібрався в Крим: йому пригрозили відплатою

Поїздка президента Росії Володимира Путіна в аннексированный Крим, запланована на 18 березня, — це повернення злочинця на місце злочину.
Про це на сторінці в Facebook заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зазначив, що російський глава підтверджує це «із завидною завзятістю», знову і знову відвідуючи український півострів.
«Путін метається як кат, усвідомлює неминучість людського покарання за скоєні ним злочини», — написав Чубаров.
«Коли Путін, перебуваючи в Криму, буде шукати заспокоєння в середовищі своїх спільників по злочину і зображати «торжество з нагоди возз’єднання», у сотнях тисяч кримських сім’ях його ім’я буде подано прокляття», — додав він.
Володимир Путін
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