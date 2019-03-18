Кейт Міддлтон і принц Вільям взяли участь у параді на честь Дня святого Патріка

Кейт Міддлтон

Сьогодні 37-річна Кейт Міддлтон і 36-річний принц Вільям взяли участь у щорічному параді ірландських гвардійців на честь Дня святого Патріка, який пройшов у лондонському районі Хонслоу.

Як правило, завжди в цей день одягнена у вбрання зеленого кольору, герцогиня Кембриджська і на цей раз не відійшла від традиції — на публіці вона з’явилася в зеленому пальто від Alexander McQueen, прикрашеному брошкою у вигляді трилисника від Cartier, капелюшку від James Lock&Co і чорних туфлях на стійкому каблуці від Gianvito Rossi. В якості аксесуарів вона вибрала сережки вартістю 4,7 тисячі доларів від британського бренду Kiki McDonough. Принц Вільям, який є полковником ірландської гвардії, був одягнений в парадну військову форму.







Не обійшлося і без іншого звичаю, якому Кейт Міддлтон слід кожен рік (він бере свій початок з 1901 року) — вона вручила офіцерам гілки трилисника, а також тепло вітала ірландського вовкодава по кличці Доннелл, який є символом ірландської армії і очолює процесію.

До речі, в минулому році Кейт Міддлтон відвідала парад на честь Дня Святого Патріка, будучи на восьмому місяці вагітності.





Після параду герцог і герцогиня Кембриджські візьмуть участь у щорічній вечері разом з гвардійцями. Завершиться ж святкування Дня святого Патріка урочистим маршем і салютом, який за традицією прийме принц Вільям.

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