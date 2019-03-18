«Совок повернувся!» У мережі показали жебрацькі фото з супермаркету в Донецьку

У мережі показали фото порожніх полиць в супермаркеті «Амстор» в самому центрі окупованого Донецька.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав користувач під ніком «Хочу додому», розмістивши підтверджують знімки з магазину.

«Амстор» на цирку. Не-не! У нас все в порядку», – написав він.

— hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 17 березня 2019 р.

Під постом користувачі іронічно прокоментували ситуацію з відсутністю продуктів в окупованому місті: «Хоч би бичками в томаті або березовим соком змусили», «А пломбір «найсмачніший» є?», «Совок повернувся», «Чисто і красиво, а головне — «бендер» не спостерігається», «Скоро по цеглинці розберуть», «Навіть таргани з голоду вимерли», – пишуть вони.