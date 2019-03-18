Двоє синів залишилися без батька: з’явилося фото українського бійця, який загинув на Донбасі

У мережі з’явилося фото солдата 54-ї ОМБр Руслана Слісаренко, який загинув під час обстрілу бойовиками хутора Вольний у Попасненском районі Луганської області 16 березня 2019 року. Його опублікували укладачі Книги пам’яті полеглих за Україну в Facebook.

Згідно з оприлюдненими даними, смерть бійця настала близько 13:00.

Його голову пробив осколок міни бойовиків.

Похорон героя заплановані в селі Іванівці (Барський район Вінницької області), де спочиває його мати.

У Руслана залишились батько, дружина і двоє маленьких синів.

Боєць служив у 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.