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Двоє синів залишилися без батька: з’явилося фото українського бійця, який загинув на Донбасі

18.03.2019

У мережі з’явилося фото солдата 54-ї ОМБр Руслана Слісаренко, який загинув під час обстрілу бойовиками хутора Вольний у Попасненском районі Луганської області 16 березня 2019 року. Його опублікували укладачі Книги пам’яті полеглих за Україну в Facebook.

Згідно з оприлюдненими даними, смерть бійця настала близько 13:00.

Його голову пробив осколок міни бойовиків.

Похорон героя заплановані в селі Іванівці (Барський район Вінницької області), де спочиває його мати.

У Руслана залишились батько, дружина і двоє маленьких синів.

Боєць служив у 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

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