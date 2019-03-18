5 років анексії Криму: як окупанти знищують півострів

18 березня жителі Росії святкують мало не національною «свято» – анексію українського півострова Крим. Ось тільки п’ять років тому «крымнашисты» і не підозрювали, чим для них обернеться злочинне рішення президента Володимира Путіна.

Санкції, які Захід ввів проти Росії, звісно, торкнулися і Крим, який за версією Кремля є частиною РФ. Російська економіка в занепаді, на фінансування анексованого півострова грошей не вистачає, а залучення інвестицій з закордону є неможливим, з-за тих же санкцій. В результаті постраждали і самі росіяни, мільярдні податки яких вбухали в «крымнаш», а на півострові панує розруха й економічна криза.

У що перетворився український півострів за п’ять років «правління» окупаційних «влади» – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Економіка, зарплати, ціни

Росія витрачає на аннексированный Крим приблизно 2 млрд доларів в рік, інші дані свідчать, що за 5 років анексії РФ вклали в півострів близько 1,5 трильйонів рублів на соцвиплати кримчанам і розвиток інфраструктури.

Анексія Криму зупинила зростання російської економіки, який на сьогодні складає всього 2%, в той час як світова зросла аж на 19%. Рівень життя громадян РФ впав на 11%, російський народ стрімко убожіє, це стосується і кримчан, які 5 років тому змусили голосувати за «приєднання» до Росії під дулом автомата.

Величезні дотації не рятують мешканців півострова, зарплати в Криму опустилися нижче, ніж були в 2013 році, от тільки ціни зросли.

Світлана Гудкова