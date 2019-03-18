В Одеській ОДА порту «Південний» відмовили в оренді землі, віддавши її фіктивної компанії

ТОВ «Агротрейдинвест компані» отримало дозвіл орендувати 4,65 га в Одеській області. Як повідомляє видання 368.media на частину цієї землі раніше претендували ДП «Морський торговельний порт «Южний», але в Одеської обласної державної адміністрації йому відмовили.

«На початку лютого голова Одеської ОДА Максим Степанов

підписав три розпорядження про надання ТОВ «Агротрейдинвест компані»

дозволів на розробку проектів землеустрою для відведення земельних ділянок

в оренду. Мова йде про ділянку площею 1,46 га Новобилярского

сільради, і дві ділянки на території Сичавської сільської ради загальною площею

3,19 га», – пишуть журналісти.

За їх даними, землю надана для будівництва,

обслуговування та експлуатації об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

морського транспорту – мова йде про терміналах, складах і т. п. Рішення було

прийнято у відповідь на звернення фірми, яке було спрямоване на початку січня. А

у листопаді 2018 року «Південний» звернувся до облдержадміністрації з аналогічним

клопотанням, в якому просив виділити йому 0,9 га на території

Сичавского сільської ради для будівництва перевантажувального комплексу.

«Заступник голови Одеської ОДА Світлана Шаталова у відмові

вказала, що порт надав графічні матеріали, з яких неможливо

зрозуміти місце бажаного ділянки. Після цього підприємство повторно надала

документи, але чиновниця знову відмовила — нібито через відсутність матеріалів,

що підтверджують відповідність земельної ділянки містобудівній документації.

Хоча ці вимоги суперечили статті 123 Земельного кодексу, який

забороняє вимагати додаткові матеріали», – зазначає ЗМІ.







Таким чином ділянку, який хотів орендувати «Південний»,

включений в землі, які орендує «Агротрейдинвест компані». «Ця фірма

зареєстровано 30 жовтня 2018 в селі Новопетрівка Одеської області. Її

засновником і директором є Віталій Ришканич, в будинку якого і прописана

фірма. Сфера діяльності підприємства — передачі майна в оренду», –

додають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що екс-міністр екології Микола Злочевський переоформляє права на куплені його структурами земельні ділянки навколо причалу N38 в морському порту «Південний».

Також в минулому березні з’явилася інформація про можливе будівництво структурами Злочевського нафтоперевалочного

комплексу в порту «Південний». У прес-службі Адміністрації морських

портів України підтвердили, що причал N38 придатний для облаштування

нафтотерміналу.