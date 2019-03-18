Статки, майно та доходи керівніцтва ДБР на Миколаївщині

Державне бюро розслідування – новий державний орган у правоохоронній системі України, який остаточно перебравши на себе функцію досудового слідства від прокуратури.

Процес формування цього органу триває ще з 2015 року до сьогодні. Наразі всі територіальні управління Держбюророзслідувань функціонують та мають своє керівництво. То ж ми вирішили проаналізувати, хто їх очолює.

Знайомтесь, в. о. Директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Миколаєві – Вікторія Анатоліївна Басалаєва.

Протягом своєї кар’єр кур’єри Вікторія Анатоліївна працювала в органах МВС, податкової міліції, ГУ ДФС у Миколаївській області. Саме з посади начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області пані Вікторія і потрапила в ДБР на посаду першого заступника.

Окрім доволі великих доходів, у родини є велика кількість заощаджень. Дмитро Вікторович зберігає 12 тис. діл та 607 тис. грн. Вікторія Басалаєва володіє 87 тис. грн.

Вікторівна Анатоліївна у своїх деклараціях вказала, що володіє двома земельними ділянками та невеличким будинком площею 69,6 кв. м. у смт Доманівка. Задекларовано його вартість – 150 тис. грн.

Окрім вище згаданого, Вікторія Басалаєва орендує квартиру в Черкасах. Площа цього житла складає 69,6 кв. м.



Чоловік новоспеченої Директорки ДБР — Дмитро Вікторович Басалаєв є власником юридичної особи Адвокатське Бюро «Дмитра Басалаєва» та зареєстрований як фізична особа-підприємець. Однак більш цікавою є його діяльність до цього. Дмитро Басалаєв працював першим заступникомначальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Миколаївській області. Працював там він в часи Януковича – того був люстрований. Наприкінці 2014 року він намагався оскаржити своє звільнення в суді, але безуспішно.

Батько пані Вікторії – Анатолій Володимирович Автонасов разом з родиною є засновниками селянського господарства «БРИГАНТИНА». Також протягом 2001-2009 років Анатолій Володимирович був керівником Доманівської районної організації Партії Регіонів.

Заступник Директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Миколаєві – Микола Миколайович Чернов.



Микола Миколайович Чернов має у власності квартиру у Харкові. Її площа 72.2 кв. м., а задекларовано вартість – 12 грн. Також Микола Миколайович задекларував право користування машиномісцем в Одесі.

Дружинна Ганна Барбул з 2011 року володіє квартирою в Одесі. Площа цього житла – майже 130 кв. м. А вартість квартири пані Ганні не відома.

Окрім нерухомого майна у родини є значна кількість прикрас. Зокрема, Ганна Барбул є власницею трьох дорогоцінних ювелірних виробів.

Автомобілями у сім’ї теж володіє дружина одного з очільників ДБР. Зокрема пані Ганна є власницею Volkswagen Passat 2011 р. в. та Peugeot 308 2012 р. в.

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві поширює свою діяльність на Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області. Саме від керівніцтва в найближчому майбутньому залежатиме формування ДБР у м. Миколаїв.