«Чорні ящики» показали подібність авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії

Аварії мають явні подібності.



Міністр транспорту Ефіопії Дагмавит Могес заявила, що аналіз даних бортових самописців з літака Boeing, який зазнав аварії 10 березня, підтвердив “явну схожість” з авіакатастрофою в Індонезії.

Могес виступила після того, як французьке бюро розслідування авіакатастроф BEA направило ефіопським владі дані з мовного самописця і реєстратора польотних даних літака.

Глава відомства заявила, що нова інформація допомогла виявити “виразні подібності” між двома катастрофами. При цьому вона відмовилася надати конкретні дані.

За словами чиновниці, бортові самописці були в хорошому стані, що дозволило провести експертизи “майже всіх зафіксованих даних”.

Уряд країни має намір через місяць опублікувати докладний звіт.

Могес підкреслила, що дані слідчі перевірили з Ефіопії і США.

Раніше Федеральне управління цивільної авіації США заявило про “деякі подібності” до катастрофи Boeing 737 MAX в Індонезії та Ефіопії.

10 березня пасажирський Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився при виконанні рейсу з Аддіс-Абеби в Найробі. Лайнер впав через шість хвилин після зльоту, ніхто з 157 чоловік, що знаходилися на борту, не вижив.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX, який виконував рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав у море через 13 хвилин після зльоту. Вісім членів екіпажу і 181 пасажир загинули.