Як посварилися Геннадій Олегович і Борис Альбертович: поділ гешефту по-днепровски

Зустрівши вигнанця Геннадія Корбана в грудні 2017 року, його друг Борис Філатов розсипався в компліментах. За його словами, в Україну повернувся найвидатніший антикризовий менеджер сучасності. Пройшов рік і криза досить несподівано наздогнав їх особисті стосунки.

Колишні друзі воліють перш теплим зустрічам відпускати шпильки, використовуючи для цього Facebook. Все ж занадто багато води утекло з тих пір, як отримав умовний термін Корбан виїхав на лікування в Ізраїль.

В першу чергу сам Борис Філатов міцно став на ноги і не вважає за потрібне слухати нічиїх порад, а у Корбана, навпаки, грунт стрімко йде з під ніг. Колишній главнокомандущий армії Ігоря Коломойського у багатьох корпоративних війнах просто опинився не при справах, а «хлопчик на побігеньках» змужнів у Верховній Раді і очолив адміністрацію Дніпра, геть забувши про колишньому покровителя. Тепер у Бориса Філатова в авторитеті абсолютно інші люди.

Візантійське підступність Філатова

Восени 2015 року партія КРІП на чолі з Геннадієм Корбаном і стояв за спиною Ігорем Коломойським, зробили все, щоб один з її засновників і позафракційний нардеп повернувся в Дніпро міським головою. В засобах не особливо соромилися. Професійний рейдер Корбан приніс в політику всю грязь, яку можна знайти в бізнесі ─ підкуп, фальсифікації і силовий тиск. При прийнятті присяги переможцем Філатовим зал засідань Дніпропетровської міської ради спорожнів. Більшість депутатів ногами висловили свій протест проти шахрая, нарешті який дорвався до влади. Філатов виявився далеко не простий. У грудні 2018 року він остаточно переорієнтувався і прийняв рішення про свій вихід з партії КРІП, отплатив однопартійцям чорною невдячністю за надану допомогу. Навіть багаторазово бувалий приклади зради Корбан був шокований. Причиною свого вчинку Філатов назвав категоричне неприйняття кандидатури кандидата в президенти від КРІП, вносяться зміни до статуту партії і іншу нісенітницю. КРІП вирішив підтримати в передвиборній гонці власника закарпатського курорту “Буковель” Олександра Шевченка. В голові міського голови Дніпра насправді відбулася повна зміна світогляду.