У Парижі різко зріс рівень насильства на протестах “жовтих жилетах”

Затримані 220 осіб.



Французьке уряд визнав, що заходи безпеки були недостатніми, щоб зупинити підпали і пограбування з боку учасників акції “жовтих жилетах” на Єлисейських полях в Парижі.

Демонстранти влаштували сутички з поліцією в суботу, близько 80 магазинів і офісів були розграбовані. Філіп в неділю визнав, що були “недоліки” в області безпеки, які необхідно виправити.

“Аналіз вчорашніх подій показує, що вжитих заходів було недостатньо для стримування насильства та запобігання правопорушень”, – заявив прем’єр-міністр, додавши, що він повинен був зустрітися з президентом Эмманнуэлем Макроном в понеділок вранці.

Макрон перервав коротку поїздку на лижі, щоб повернутися в столицю на кризову зустріч в суботу і поклявся діяти рішуче”.

Рітейлери висловлювали занепокоєння з приводу 18-го уїк-енду потужних антиурядових акцій. У суботу протести характеризувалася різким зростанням насильства після декількох тижнів зменшення кількості протестуючих.

“Таке відчуття, що це ніколи не закінчиться. Ви можете протестувати, але навіщо все руйнувати? …Ремонт вікон буде коштувати як мінімум 25 000 євро і значна частина товарів зникла”, – сказав Емір Фатнасси, чий магазин на Єлисейських полях був розгромлений протестувальниками.

Анархісти з групи “чорний блок” в суботу підпалили знаменитий пивний ресторан Fouquet, а також магазин люксових сумок Longchamp.

Також були пошкоджені магазини одягу Hugo Boss, Lacoste і Celіo, а також банк, шоколатьє і кілька газетних кіосків.

Поліція використовувала сльозогінний газ, шумові гранати і водомети, щоб вгамувати протестувальників, які зібралися біля підніжжя Тріумфальної арки.

Представники “жовтих жилетах” в неділю закликали міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера піти з-за нездатності уряду стримати “чорний блок”. Вони звинувачують анархістів у підриві мирних щотижневих демонстрацій.

Судовий джерело повідомило, що після суботніх подій 200 осіб, у тому числі 15 неповнолітніх, які перебували під вартою.