Зірка «Людей Ікс» змінилася до невпізнання-за невдалої пластики

Ще не так давно здавалося, що час не владний над зіркою «Людей Ікс» і «Хемлок Гроув». У 2012 році Фамке Янссен чітко позначила, що не збирається звертатися до пластичних хірургів і косметологічних процедур. Однак, днями актриса відвідала світський захід в Нью-Йорку, і всім стало ясно, що зірка відмовилася від своїх принципів.

54-річна Фамке Янссен опинилася серед зіркових гостей на фешн-вечірці, організованій модним брендом Neiman Marcus. Вона відразу прикувала до себе всі погляди, але зовсім не тому, що виглядала бездоганно в червоній міні-сукню. По обличчю зірки було видно, що вона явно переборщила з ін’єкціями, тому її вилиці стали виглядати неприродно. Адже кілька років тому Янссен заявляла, що хоче старіти з гідністю, не вдаючись до пластики, яка «не молодить людей, а робить їх іншими». «Гравітація працює проти нас. Можна спробувати загальмувати цей процес, але не виграти цю битву. Я вважатиму за краще зосередитися на режисурі, а не на візитах до дерматолога», — сказала тоді зірка.