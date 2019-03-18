Актор, який зіграв Геґріда з «Гаррі Поттера» більше не може ходити

Сумні новини прийшли з Великобританії. Актор Роббі Колтрейн, якого світ більше знає як Рубеуса Геґріда з екранізації серії книг про Гаррі Поттера, більше не може ходити і змушений пересуватися з допомогою інвалідного крісла.

Роббі і раніше з’являвся на публіці з тростиною, оскільки давно хворіє остеоартритом і, за його власним визнанням, переживає із-за недуги сильні болі. Однак тепер ситуація погіршилася: хвороба і зайва вага призвели до того, що самостійно ходити Колтрейн не може, а в його колінному суглобі практично не залишилося хряща.

Але є і хороші новини. У найближчому майбутньому актору зроблять операцію, після якої шанс знову стати на ноги досить великий. Схрестіть пальці, шанувальники Геґріда!