Під Києвом жінку збив вантажівку і переїхала Mazda

У понеділок, 18 березня, під Києвом на Житомирській трасі між населеними пунктами Міла і Мрія, сталося смертельне ДТП за участю пішохода. Жінку-пішохода збили два автомобіля. На жаль, від отриманих травм вона померла на місці.

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов 05:20.

За попередньою інформацією, вантажівку Mercedes рухався по трасі у бік Житомира. Водій розповів правоохоронцям, що побачив, як через відбійник перелазить пішохід. Через кілька секунд він відчув удар і зупинився. Коли він вийшов з машини, то побачив, що на дорозі лежить жінка. Він почав дзвонити медикам і подавати сигнали ліхтарем, так як дана ділянка дороги не висвітлюється, щоб попередити інших про небезпеку.

В цей час у попутному напрямку рухався автомобіль Mazda. На жаль, дівчина-водій не помітила попереджень та повторно наїхала на пішохода. Від отриманих травм жінка померла на місці. Її особистість не встановлена. Варто відзначити, що поблизу немає переходу, а чому жінка переходила проїжджу частину саме в цьому місці — невідомо. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з’ясовуються.