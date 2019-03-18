Оголосили дату наступного «Золотого Глобуса»

Асоціація іноземних журналістів Голлівуду (HFPA) оголосила дату — торжество пройде 5 січня 2020 року.

Нагадаємо, що в 2019 році «Золотий Глобус» вели актори Сандра О і Енді Семберг.

Кращою драмою стала «Богемська рапсодія», а кращим комедійним або музичним фільмом — «Зелена книга». Перша також принесла нагороду Рамі Малеку як краще драматичного актора, друга задовольнялася статуетками для сценаристів і Махершалы Алі за другий план.