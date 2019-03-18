«Ти повія, якщо я вдарю не встигнете порушити справу!»: Червоненко та Гончаренко поскандалили в прямому ефірі

У студії політичного ток-шоу на телеканалі «112» вирували неабиякі пристрасті. Мова йшла про майбутні вибори президента України.

На каналі «112 Україна» гості студії нардеп Олексій Гончаренко (фракція БПП) і екс-міністр часів президентства Ющенка Євген Червоненко ледь не побилися, відстоюючи кожен свого фаворита президентської гонки.

Після фрази нардепа на адресу опонента «Рот закрий» Червненко підскочив зі свого місця в студії і вже було рушив у бік депутата, але все-таки зміг взяти себе в руки і з останніх сил, зберегти спокій.

Його засмутили заяви Олексія Гончаренка про ставлеників олігарха Ігоря Коломойського на президентських виборах в Україні – нардеп вважає, що основних конкурентів чинного глави держави підтримує один і той же олігарх і для нього було б бажано побачити і Тимошенко, і Зеленського у другому турі виборів, адже хто б не здобув перемогу в цьому випадку, Коломойський залишився б у виграші.

У свою чергу, Євген Червоненко назвав опонента «політичною повією» і намагався задати питання, за кого на цей раз виступає Гончаренко: «за червоних чи за білих».