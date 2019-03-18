Вчені з США навчили алгоритм розпізнавати «мова» щурів

Дослідники з Вашингтонського університету створили інструмент DeepSqueak, який дозволяє автоматично ідентифікувати, обробляти і сортувати писк мишей і щурів.

Науковцям вже давно відомо, що ці гризуни — соціальні тварини, але досі розпізнавати їх писк і аналізувати його було непростим завданням. Основна проблема була в тому, що миші і щурі спілкуються на ультразвукових частотах, а люди чують лише невелику частину їх «мови».

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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

За рахунок DeepSqueak дослідники мають намір змінити підхід до подібних досліджень. Інструмент працює завдяки алгоритмам глибокого навчання, щоб автоматично ідентифікувати писк і порівнювати з подібними варіантами, а також шукати шаблони.

Так як щурів і мишей найчастіше використовують для досліджень на тварин, використання алгоритму дозволить дізнатися, що вони відчувають під час експериментів. Наприклад, вчені розраховують зрозуміти, чому тварини реагують на певний вплив.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», пацюки вміють укладати угоди.

За матеріалами Tjournal

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