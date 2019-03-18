Медведчук і Ахметов готуються до поразки Порошенко — Лещенко

Слідкуйте за руками «українського Черчілля». Ахметов і Порошенка по-своєму готуються до зміни влади в Україні, яка відбудеться в разі поразки Порошенко.

Ахметов «допаковывается» обленерго. Сенс ідеї зрозумілий — щоб тримати в заручниках всю країну не тільки з виробництва електрики, але і по його доставці в кожен дім і кожну квартиру.

Ну а Медведчук ховає за білорусами актив, який прибрав до рук під час правління Порошенко.

Це — труба, по якій він хитає дизель від «Роснефти», підсадивши Україну на нову голку залежності від Росії.

На сьогоднішній день друзі Медведчука вже забрали під себе 40 відсотків імпорту дизельного палива.

Сьогодні Антимонопольний комітет буде знову протискати рішення, яке дозволить друзям Медведчука оформити трубопровід на білоруський «Нефтебитумный завод», який трьома місяцями раніше не допустили до приватизації Центренерго через сумнівних грошей, якими вони оперують.

Тому сьогодні буде черговий акт «Залишкового прощавай», коли кум Путіна легалізує завдяки Порошенко все «нажите непосильною працею».

Слідкуйте за руками «українського Черчілля».