Смертельне ДТП у Таїланді: розбився автобус зі школярами

Автобус врізався у відбійник, перекинувся і впав у канаву.



У східній таїландській провінції Прачинбурі автобус, що перевозив школярів і вчителів, врізався у відбійник, перекинувся і впав у канаву. У ДТП загинула дівчинка, ще 31 людина отримала травми.

На момент аварії в автобусі було 20 учнів молодших класів 19 вчителів. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні, десять з них отримали серйозні травми.

Крім того, після ДТП поліцейські затримали водія автобуса. За словами чоловіка, він раптово втратив керування автобусом, в результаті чого і сталося ДТП.