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Кияни врятували водія з палаючого авто: з’явилося відео

18.03.2019

У Києві люди врятували водія, який після ДТП виявився в палаючому автомобілі. З’явилося відео з місця НП.

Раніше повідомлялося, що рано вранці понеділка, 18 березня, на вулиці Жилянська, 107 (Голосіївський район), відбулося вогняне ДТП, в якому постраждав водій Renault Scenic. Не впоравшись з керуванням, він вилетів з дороги і врізався в стовп, після чого автомобіль спалахнув.

Його витягли з машини випадкові перехожі. Також люди намагалися загасити автомобіль.

Потерпілому водієві допомогли відійти на безпечну відстань, де він дочекався медиків.

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