Юрій Романенко: “Вони створюють собі теплу ванну, а потім дивуються як опинилися в Ростові”

Порошенко провів мітинг в Києві і вже пішла дискусія: А скільки було, а багато, чи мало.

Що ви собі голову забиваєте всякої фігньою. Янукович теж проводив мітинги, звозили бюджетників тощо. Сильно йому це допомогло? Топаз, дай команду!

Ці люди створюють собі теплу ванну, а потім дивуються, як вони опинилися в Ростові. Їх не переробити. Наших знайомих, що працюють в “Новій лінії”, в суботу ввечері поставили перед фактом, що вони повинні вранці їхати на цей мітинг, щоб висловити хунвейбиновскую радість. А хто не поїде, той на вихід. Як ви думаєте, хто з них буде голосувати за ПАПа? Та ніколи. Людей нагнули, люди потім послали. Все чесно.

Це просто агонія УРСР 2.0 довжиною в 27 років. Ось подумки уявіть, що на Михайлівській люди з червоними кумачами стоять, а у Порошенка червоний бант на грудях? Уявили? І просто дивіться на картинку без звуку, руху, руки, очі. Це і є реальність реального. Де оболонка типу інша, а суть така ж.

Я просто згадав кінець 80-х як на 1 травня ходили. Чого ходили, навіщо ходили. А так потрібно і дядько який стояв у президії і ніс якусь ахінею. Потім приїжджаєш 30 років потому, дивишся на цю ж площу, старий універмаг обтертый, прикритий рекламними щитами, рідкісних людей повільно бредуть через площу, непорушну райадміністрацію, обкладену плиткою, з трепыхающимся на вітрі незмінно брудним прапором , автовокзал з бабцями, що продають картоплю, кріп, консервацію і розумієш, що Фредді Меркьюрі був прав, коли співав у 1990:

These days are all gone now but some things remainWhen I look and I find, no change